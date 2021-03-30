الصيام يعمل كمحفز للنظام الغذائي المتبع

أكدت الأبحاث أن الصيام يعمل بمثابة محفز لأي نظام غذائي، وتزداد فعاليته.وأكد الدكتور إندراس مايفيلد الأستاذ بجامعة برلين أن شخصا من بين كل أربعة في ألمانيا يعانى من متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تسبب الإصابة بأربعة أمراض يطلق عليها "الرباعية المميتة " وتشمل (السمنة، ضغط الدم المرتفع، اضطراب التمثيل الغذائي للدهون والسكر)، والتي تعد مقدمة لأمراض خطيرة، كما تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.وكانت مجموعة بحثية بقيادة الدكتورة "صوفيا فورسلوند" والبروفيسور " دومينيك مولر"، من "مركز ماكس ديلبروك للطب الجزيئى" في جمعية هيلمهولتز (MDC) في برلين، قد فحصت تأثير تغيير النظام الغذائي على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي وتوصلت إلى هذه النتائج.وأجرى باحثون دراسة على 71 متطوعًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم الانقباضي، تم تقسيمهم لمجموعتين بشكل عشوائي.اتبعت المجموعتان نظام "داش " DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم) لمدة ثلاثة أشهر وهو يحتوى على كثير من الفاكهة والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات، البقول، الأسماك، واللحوم البيضاء الخالية من الدهون، فيما لم تستهلك المجموعة الأخرى أي طعام صلب لمدة خمسة أيام قبل بدء نظام "داش"، ولاحظ العلماء تغييرا في الخلايا المناعية للمتطوعين الذين اتبعوا صياما قبل النظام الغذائي.وأوضح "مايفيلد": "يظل الجهاز المناعي الفطري مستقرًا أثناء الصيام، في حين أن الجهاز المناعي التكيفي يتوقف عن العمل". خلال هذه العملية، ينخفض عدد الخلايا التائية المسببة للالتهابات، بينما تتكاثر الخلايا التائية التنظيمية.واستخدم الباحثون عينات من البراز لفحص تأثيرات الصيام على ميكروبيوم الأمعاء.. وبعض سلالات البكتيريا تستقلب الألياف الغذائية إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة مضادة للالتهابات تفيد جهاز المناعة.. ويتغير تكوين النظام البيئي لبكتيريا الأمعاء بشكل جذري أثناء الصيام.. وتتكاثر البكتيريا المعززة للصحة التي تساعد على خفض ضغط الدم.. وتظل بعض هذه التغييرات حتى بعد استئناف تناول الطعام.وقال الباحثون إن مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم والحاجة إلى الأدوية الخافضة للضغط ظل منخفضا على المدى الطويل بين المتطوعين الذين بدأوا نظامًا غذائيًا صحيًا بصيام لمدة خمسة أيام.