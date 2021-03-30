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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السائقون لوزير النقل: نعتذر للمصريين ونعد بتقديم أفضل خدمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:41 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
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أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، جولة تفقدية بمعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.

واستقل الوزير قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشي، المخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية
وبدأ الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجموعة كبيرة من السائقين وفنيي التشغيل والمزلقانات ومراقبي الأبراج وطوائف التشغيل ممَن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد.

خلال الزيارة، تم مناقشة خطة تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها وكذلك أسلوب الارتقاء بمهنة قائدي القطارات ورفع مستواهم الفني والمهني والعلمي والانضباطي بما يؤهلهم لقيادة الجرارت الجديدة والمحافظة على سلامة وارواح الركاب وكذلك مناقشة اسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أي حوادث، إضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.

وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف وأن يلتزم الجميع بتأدية الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ماتقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصّر في واجباته صغيرًا كان أو كبيرًا.

من ناحيتهم، أكد السائقون استيائهم من الحادث الأليم حيث تقدموا بكل عبارات الاعتذار للشعب المصري ووعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد لتوفير سبل الأمان والراحة لجمهور الركاب.

كما التقى وزير النقل بطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، حيث ألقى الوزير كلمة أكد فيها أهمية ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كافة طوائف التشغيل.

كما أكد ضرورة الحرص على انتظام الطلبة وانضباطهم في اليوم الدراسي، لأن الانضباط سيساهم في انضباطه في عمله وفي تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل أحد وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية،
مؤكدًا أن القيادة السياسية والحكومة توليان أهمية كبيرة لتطوير قطاعات النقل ومنها السكة الحديد، لافتًا إلى أن تطوير السكة الحديد لا يشمل، فقط، تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة، بل يشمل تأهيل العنصر البشري الحالي وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة والأهم التعامل المنضبط مع الركاب في كافة المواقف وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب وتقديم التسهيلات له خلال سفره عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

أشار الوزير إلى أهمية العلوم السلوكية التي يتم تدريسها داخل المعهد لما لها من إيجاب جيد في اكتساب الطلبة بالمعهد فنون التعامل مع زملائهم في العمل ومستقبلًا مع الركاب.

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