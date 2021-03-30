برلمانية: حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل الداخلية والخارجية

أشادت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارة الرئيس لقناة السويس ومتابعة اعمال تحرك السفينة الجانحة، مؤكدة أنه تضمن حديثا من القلب القلب وحملت رسائل داخلية وخارجية.وأضافت " رزق الله"، أن مصر تسير نحو البناء والتنمية مطالبا بالوقوف يدا واحدة خلف القيادة السياسية ودعمها، وهو ما ظهر واضحا من وقوف الشعب المصرى خلف الدولة المصرية خلال أزمة جنوح السفينة وما ظهر من دعم بمختلف السبل إلى أن تم تحريك السفينة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة فى الرد علي المشككين من قوي الشر حول الأزمة الأخيرة.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أجابة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي على عدد من القضايا حول العديد من الملفات منها التنمية الاجتماعية ومبادرة حياة كريمة وقضية سد النهضة ومشروع الضبعة جاءت قاطعة وكاشفة وطمأنة للشعب المصري حول تلك القضايا، مؤكدا ان مصر لها دور ريادي فى المنطقة وتسعي لتطوير وتنمية المنطقة بأكملها دون التعدي على حقوق مصر.