رئيس جامعة الإسكندرية: تعويم السفينة الجانحة ملحمة وطنية كتب فصولها أبطال

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والعاملين بالجامعة، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الثلاثاء، عميق التهنئة وعظيم التقدير للقيادة السياسية والدولة والشعب المصرى ولهيئة قناة السويس العريقة على الإنجاز التاريخي غير المسبوق بحل أزمة السفينة العالقة.وقال قنصوة: إن العالم كله حبس أنفاسه متابعًا هذا الحدث، ونجاح مصر في حل تلك الأزمة، والتي كللت نجاحها، المؤتمر الصحفي العالمي للرئيس على ضفاف القناة مع استعادة حركة الملاحة الطبيعية لها.وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الحدث التاريخي يؤكد على قدرات مؤسسات الدولة، وعلى قوة الشعب والدولة المصرية، واصطفاف المصريين في قضاياهم الوطنية حول قيادتهم، وثمن المجلس على جهود قيادات الهيئة في التعامل مع الحادث العرضى، والكفاءة العالية للمصريين وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي، وعودة وانسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية بالقناة.