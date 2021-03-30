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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البحرين: تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:39 م
حمد بن عيسى آل خليفة
حمد بن عيسى آل خليفة
نيفين أشرف
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أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مرسوم رقم (42) لسنة 2021 بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

كما أصدر عاهل البحرين، مرسوم رقم (43) لسنة 2021 بتعيين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وجاء في نص المرسوم الملكي البحريني: "على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد قرابة شهر واحد من إعلان اتفاقية مماثلة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في منتصف أغسطس من العام ذاته.

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