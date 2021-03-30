محافـظ المنوفية يكلف برفع تراكمات القمامة بمقلب تلا العمومي

أبدى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استيائه الشديد من وجود تراكمات للقمامة بموقع مقلب تلا العمومي، وعلى الفور أمر المحافظ بتكليف وحدة التدخل السريع بالبدء فورًا في رفع تراكمات القمامة حفاظًا على المظهر العام، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمقلب تلا العمومي.حيث تلاحظ تراكمات قمامة يومية مما يؤثر سلبًا على الشكل العام والحضاري للموقع، وشدد المحافظ على المسئولين والقائمين بضرورة المتابعة الدورية ورفع كافة التراكمات أول بأول.وأوضح محافظ المنوفية بأنه سيتم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بالمقلب وحملة ميكانيكية وبأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لاستقبال كافة مخلفات المدينة والتعامل الفوري معها ونقلها للمدفن الصحي بالسادات.كان محافظ المنوفية قد سبق وأعلن الانتهاء من رفع كافة المخلفات المتراكمة بمقلب تلا العمومي ونقلها للمدفن الصحي بالسادات والتي ظلت لسنوات طويلة حلم أهالي المدينة بما تسببه من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.