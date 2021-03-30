لبنان: وصلنا إلى مرحلة الإنهاك جراء النزوح السورى وإحجام الدول عن مساعدتنا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده تستضيف على أرضها أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسًا إلى عدد السكان والمساحة الصغيرة للأراضي، مشيرًا إلى أن لبنان وصل إلى "مرحلة الإنهاك" نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح وإحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية.وأكد الرئيس اللبناني- خلال استقباله ظهر اليوم الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، اليوم - أن أوضاع لبنان تفرض العمل، وبسرعة، من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سوريا آمنة.وأشار عون إلى أن معالجة أزمة النزوح واللجوء أصبحت ضرورة، لا سيما أن لبنان لا يملك ترف انتظار التوصل إلى الحل السياسي كشرط لعودة النازحين، لافتًا إلى أن التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول، مستشهدا على صحة حديثة بالأزمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974 وأزمة فلسطين منذ العام 1948.ولفت إلى أن لبنان يتطلع إلى الاجتماع المنعقد في بروكسل والمخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، معربًا عن أمله في أن تصدر عنه قرارات تسهل عودة النازحين السوريين وتضع حدّا لمعاناتهم.