«الجندي»: الرئيس حريص على التمسك بالقوانين الدولية في ملف سد النهضة

قال المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده مركز التدريب البحري التابع لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، جاء جامعًا لعبارات عكست العديد من الدلالات الهامة بالنسبة لعدد من الملفات، أهمها ملف المياه، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريص في كافة خطاباته على التأكيد على أن مياه نهر النيل لا يمكن المساس بها، وأنها خط أحمر، واي تجاوز ضد حق مصر سيكون هناك رد فعل قد يؤثر على إستقرار المنطقة بالكامل.وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن مصر ما زالت تدعم الحوار وتلجأ لمائدة التفاوض في ملف سد النهضة، ولديها تمسك كبير للحصول على حقها من خلال القوانين والمعاهدات الدولية والاتفاقات التي أقرتها الأمم المتحدة، وحسم الأزمة في إطار قانوني دون المجاراه على حق أحد.وثمن الجندى، حديث الرئيس وشكره الموصول لجميع العاملين في هيئة قناة السويس، لجهودهم في أزمة السفينة الجانحة، والعمل على إدارة الأزمة بشكل سريع بأقل الخسائر، مشيرا إلى أن نجاح الهيئة في إنهاء الأزمة يؤكد على مدار التاريخ أهمية قناة السويس ومكانتها العالمية وأنها دائمًا ستظل شريان اقتصادي عظيم للدولة المصرية.ونوه أن هيئة قناة السويس تجمع فيها خبرات تمتد لنحو ١٥٠ عام من الكفاءات وذو الإرادة والعزيمة وهذا ساهم بشكل كبير في الخروج من تلك الأزمة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها في القناة.وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن الرئيس حرص في حديثه على الإشارة إلى سرعة العمل على انتهاء المشروعات المتعلقة بالنقل البحري، والتوسع في إنشاء الموانىء البحرية أهمها ميناء العريش وميناء برنيس، وجرجوب.وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عن وصول كراكات عملاقة جديدة للمساهمة فى قدرة هيئة قناة السويس، مما سيدعم الهيئة في إدارة القناة والعمل على تقليل احتمالية حدوث أي مشكلات.