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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: مبادرة أمن البيانات مع الجامعة العربية تعكس المستوى العالى للتعاون الاستراتيجى الثنائى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:13 م
وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء، إن "مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية بشأن أمن البيانات" تعكس المستوى العالي للتعاون الاستراتيجي الصيني العربي، وتضخ حكمة وقوة الدول النامية في الحوكمة الرقمية العالمية.
جاء هذا التصريح، تعليقًا على عقد الصين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمرًا عبر تقنية الفيديو أمس حول أمن البيانات، حيث أصدر الجانبان "مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية بشأن أمن البيانات"، لتصبح بذلك الدول العربية أول منطقة في العالم لإصدار مبادرات أمن البيانات بالاشتراك مع الصين.
وأضافت "يينغ" أن الصين أطلقت- في سبتمبر العام الماضي- "المبادرة العالمية لأمن البيانات"، التي أسهمت في صياغة قواعد الحوكمة الرقمية العالمية، وتلقت تعليقات إيجابية من العديد من البلدان حول العالم. كما دعمت الدول العربية بشكل جماعي مبادرة مشتركة مع الصين وأصدرتها، ما يثبت بشكل كامل أن هذه المبادرة تتماشى مع تيار العصر وتتوافق مع التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وأكدت "يينغ" أن الإعلان عن هذه المبادرة ليس فقط تجسيدًا حيًا للمصير المشترك للصين والدول العربية، ويعكس المستوى العالي للتعاون الاستراتيجي الصيني العربي، بل يسهم أيضًا في تعزيز التعاون الرقمي بين الصين والدول العربية من أجل تحقيق نتائج أكبر وضخ حكمة وقوة البلدان النامية في الحوكمة الرقمية العالمية. وفي الوقت نفسه، فإن نشر هذه المبادرة سيفيد أيضًا التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي العالمي ويعزز البناء العالمي لمجتمع المصير المشترك في الفضاء السيبراني.

وفي سياق متصل، أقيمت اليوم مراسم افتتاح المنتدى الافتراضي للسياسيين الصينيين والعرب الشباب في بكين، برعاية الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وبمشاركة سياسيين شباب من 17 دولة عربية.

وقال "سونغ تاو" وزير الدائرة الدولية للحزب الشيوعي الصيني- في كلمة خلال مراسم الافتتاح- إن إنشاء المنتدى يعتبر إجراء مهمًا لتطبيق الآراء المشتركة التي تم التوصل إليها بين زعماء الجانبين الصيني والعربي، وسيؤدي دورًا إيجابيًا في تعزيز التبادلات والاتصالات بين السياسيين الصينيين والعرب، وكذلك دفع بناء مصير مشترك بين الصين والدول العربية.

ومن المقرر أن يستمر هذا المنتدى الافتراضي حتى الأول من أبريل.

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