ماذا يعرف المصريون عن موكب نقل المومياوات الملكية؟

حدث نوعي تنتظره مصر في 3 إبريل المقبل وربما يتابعه العالم أجمع بسبب أهميته، وهو حدث نقل موكب المومياوات الملكية من من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط، من أجل الاستفادة به على المستوى السياحي وتقديمه بشكل أفضل.واستعدّت الحكومة بكل قطاعاتها لذلك الحدث العالمي من أجل نقل تلك المومياوات بسلام دون خسائر، فهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل آثار أصلية في مصر من مكان إلى آخر باحترافية ودون خسائر.واتساقًا مع ذلك، فتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير، الذي سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حاليًا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية.ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولًا إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ومن المقرر أن يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات الدولية موكب الملوك داخل متحف الحضارة المصرية.وطالب بالأمس الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار جميع الشعب المصري بمشاهدة الحدث الفريد نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة يوم 3 أبريل عبر التليفزيونات في المنزل.وأكد وزيري أن هذا الحدث فريد ولن يتكرر مرة أخرى؛ لذلك يجب على المصريين مشاهدته والاستمتاع به مضيفًا: "ولسلامتهم الصحية في ظل جائحة كورونا وفرنا بثا مباشرا حتى يستطيع جموع الشعب المصري والعالم مشاهدة الحدث لحظة بلحظة من المنازل".وفي هذا الصدد أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أنه سيتم بث فاعليات نقل موكب المومياوات الملكية على الهواء مباشرة لكل دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت من خلال 400 قناة تليفزيونية عالمية وعربية.فكيف سيتابع المصريون ذلك الحدث العالمي؟ وما الذي يعرفونه عنه؟، "الدستور" حاورت في التقرير التالي عددا من المصريين حول نقل المومياوات الملكية لمعرفة مدى الاهتمام بذلك الحدث ومتابعته وقتها.هبة محمد، ثلاثينية، خريجة كلية الآداب قسم آثار، وأحد المصريات اللاتي لديهن اهتمام جم بمتابعة عملية نقل المومياوات الملكية وتعرف الكثير عنهم، لذلك أكدت على متابعتها يوم 3 إبريل المقبل على عملية النقل تلك من خلال البث المباشر الذي سيقوم به التلفزيون المصري.أضافت: "هتابع من التلفزيون كان نفسي يكون متاح الحضور في الموكب أو الاستقبال في المتحف عشان نقدر نتابع عن قرب، لأن دي آثارنا ونتمنى توصل بخير وسلام بدون أي خسائر".أوضحت: "دي مش المرة الأولى اللي يتم فيها نقل آثار أصلية في مصر من مكان للتاني، وهي عملية متبعة في كتير من الدول، خصوصًا لو النقل هيعود بفايدة على السياحة والاقتصاد وبيتم بشكل حضاري وآمن".لم يختلف رأي كريم محمود، عشريني، وأحد طلاب كلية الآثار جامعة القاهرة، والذي أكد أنه وجميع زملاؤه قرروا أن يجتمعوا في ذلك اليوم لمشاهدة الحدث سويًا من خلال التلفزيون بسبب رؤيتهم أنه حدث عالمي.أوضح: "مش بس طلاب كلية الآثار أو المهتمين هما اللي بيتابعوا الأحداث دي ده لازم كل مصري يتابع ويشوف الحدث عشان نطمن على أن الآثار اتنقلت بشكل آمن وسليم وخصوصًا أن دي مش أول مرة لمصر".تابع: "في الكلية شددوا علينا كلنا أن نتابع الحدث ونشوف سير الموكب من الأول لحد الآخر لأن ده صميم دراستنا، وعشان انتمائنا لبلدنا قررنا أنا وزمايلي نشجع بعض عشان نشوف الحدث مع بعض".