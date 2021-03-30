إصابة ثلاثينى بطلق نارى فى بورسعيد

استقبل مستشفى السلام الدولي المصاب "عوض خيرى سعد"، 33 عامًا، وذلك نتيجة إصابته بطلق ناري في منطقه المحرقة.وبالفحص المبدئي تبين إصابة المذكور بطلق ناري بالبطن، وعلى الفور تم تحويله إلى العمليات، في محاولة لإنقاذ حياته، وتم تكليف فريق جراحة على أعلى مستوى.وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.