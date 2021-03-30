نائب محافظ الإسكندرية تتابع خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بالمتابعة الدورية للخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، فى إطار رؤية الدولة نحو الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى لتوفير حياه كريمة، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.وعقدت عازر، اليوم، اجتماعا ضم كافة الاجهزة التنفيذية بالاسكندرية وأعضاء مؤسسة حياة كريمة وعدد من أهالي قرية بهيج بمركز شباب قرية بهيج ببرج العرب، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، وبدأت عازر اللقاء بالترحيب بجميع الحضور، واستمعت لاخر التطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قبل الجهات التنفيذية، والعقبات التى تواجه منفذى المبادرة والعمل على حلها.وعلى هامش المبادرة تم عقد اللقاء التوعوى الأول للجنة حماية الطفولة بقرية بهيج بحضور ٥٠ طفل، ودار اللقاء حول توعية الاهالى بأخطار الزواج المبكر، وذلك للحد من زواج الاطفال من سن ١٠ إلى ١٨ سنه، وتعريفهم بالخط الساخن ١٦٠٠٠ لنجدة الطفل بالقاهرة التابع للمجلس القومى للطفولة والامومة، وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية، والحكى بالرسم، للتفريغ النفسى لمشكلات الاطفال.