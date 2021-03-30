«الدواء» تعقد محاضرة تعريفية بمتطلبات السلف ونقل الخامات الأحد

أعلنت هيئة الدواء المصرية -الإدارة المركزية للعمليات- عن عقد محاضرة تعريفية لتوعية مصانع الأدوية وشركات التصنيع لدى الغير "التول" بمتطلبات السلف ونقل الخامات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية الأحد 4 أبريل المقبل.وأوضحت الهيئة أن المحاضرة الأولى ستعقد من خلال إحدى المنصات الإلكترونية من الساعة 10.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا مجانًا للصيادلة المسئولين عن مراجعة السلف ونقل الخامات بمصانع الأدوية وشركات "التول".