النمسا تعفي مواطني 6 دول من اختبار كورونا

قررت النمسا إعفاء مواطني 6 دول من اختبارات كورونا المستجد، والخضوع للحجر الصحي عند وصولهم إلى البلاد.وأوضح بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن الدول الست هي (أستراليا وأيسلندا ونيوزلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والفاتيكان)، مشيرًا إلى أن الإعفاء يرجع إلى انخفاض معدل الإصابات والسيطرة على الوضع الوبائي في الدول الست.وأضاف أن القادمين من (بلغاريا وإستونيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وبولندا والسويد وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر وقبرص) يجب ألا تتجاوز صلاحية اختبار كورونا السلبي للمسافرين أكثر من 72 ساعة، بينما بقية الدول 48 ساعة.وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للمسافرين عموما، يجب اعتبارا من بعد غدٍ الخميس، الأول من أبريل، الحصول على تصريح سفر مسبق، ويكون صالحا لمرة واحدة فقط كل 28 يومًا.