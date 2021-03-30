محافظ الفيوم يتابع سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:52 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقب افتتاحه أعمال تطوير محطة صرف صحي دلة، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بجولة ميدانية بمركز ومدينة الفيوم لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية، وتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد بمدينة الفيوم، كمحور مروري مهم يربط شارع "النبوي المهندس" بشارع "جمال عبد الناصر"، موضحًا أن أعمال التغطية تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد، وصولًا لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى كيلومتر و100 متر، وعرض 24 مترًا، فضلًا عن رصف 2500 متر، امتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، أحد أهم ميادين المحافظة.
وكشف المتحدث الرسمي، أن أعمال التغطية والتكاسي والحوائط الساندة لبحر دار الرماد تبلغ تكلفتها نحو 37 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تدبير الاعتماد المالي الإضافي لأعمال التغطية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021، أما أعمال الرصف ستكون ضمن خطة العام المالي 2021-2022.
كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال إنشاء تكاسي خرسانية على بحر وهبة فى نطاق الوحدة المحلية لقرية الناصرية، بطول 200 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ووجه المحافظ المسئولين عن تنفيذ تلك الأعمال بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كل الأعمال الإنشائية، وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.
كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدءًا بطريق دمو من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي، ووجه المحافظ العاملين بضرورة الالتزام بكل الإهجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، كما شدد على تنفيذ كل الأعمال وفقًا للاشتراطات الهندسية والتوقيتات الزمنية المقررة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد بمدينة الفيوم، كمحور مروري مهم يربط شارع "النبوي المهندس" بشارع "جمال عبد الناصر"، موضحًا أن أعمال التغطية تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد، وصولًا لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى كيلومتر و100 متر، وعرض 24 مترًا، فضلًا عن رصف 2500 متر، امتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، أحد أهم ميادين المحافظة.
وكشف المتحدث الرسمي، أن أعمال التغطية والتكاسي والحوائط الساندة لبحر دار الرماد تبلغ تكلفتها نحو 37 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تدبير الاعتماد المالي الإضافي لأعمال التغطية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021، أما أعمال الرصف ستكون ضمن خطة العام المالي 2021-2022.
كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال إنشاء تكاسي خرسانية على بحر وهبة فى نطاق الوحدة المحلية لقرية الناصرية، بطول 200 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ووجه المحافظ المسئولين عن تنفيذ تلك الأعمال بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كل الأعمال الإنشائية، وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.
كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدءًا بطريق دمو من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي، ووجه المحافظ العاملين بضرورة الالتزام بكل الإهجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، كما شدد على تنفيذ كل الأعمال وفقًا للاشتراطات الهندسية والتوقيتات الزمنية المقررة.