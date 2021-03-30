محافظ الفيوم يتابع سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية

عقب افتتاحه أعمال تطوير محطة صرف صحي دلة، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بجولة ميدانية بمركز ومدينة الفيوم لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية، وتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد بمدينة الفيوم، كمحور مروري مهم يربط شارع "النبوي المهندس" بشارع "جمال عبد الناصر"، موضحًا أن أعمال التغطية تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد، وصولًا لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى كيلومتر و100 متر، وعرض 24 مترًا، فضلًا عن رصف 2500 متر، امتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، أحد أهم ميادين المحافظة.وكشف المتحدث الرسمي، أن أعمال التغطية والتكاسي والحوائط الساندة لبحر دار الرماد تبلغ تكلفتها نحو 37 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تدبير الاعتماد المالي الإضافي لأعمال التغطية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021، أما أعمال الرصف ستكون ضمن خطة العام المالي 2021-2022.كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال إنشاء تكاسي خرسانية على بحر وهبة فى نطاق الوحدة المحلية لقرية الناصرية، بطول 200 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ووجه المحافظ المسئولين عن تنفيذ تلك الأعمال بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كل الأعمال الإنشائية، وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدءًا بطريق دمو من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي، ووجه المحافظ العاملين بضرورة الالتزام بكل الإهجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، كما شدد على تنفيذ كل الأعمال وفقًا للاشتراطات الهندسية والتوقيتات الزمنية المقررة.