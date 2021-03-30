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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

400 مليون يورو.. المفوضية الأوروبية توافق على خطة هولندية لدعم شركات السفر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم على خطة قروض هولندية بقيمة 400 مليون يورو لدعم الشركات العاملة في مجال السفر في إطار الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائب رئيس المفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة مارجريت فيستاجر - في بيان اليوم - "تم إلغاء سفر العديد من المستهلكين وحصلوا على قسائم مقابل ذلك، والتي لا يمكن استخدامها نظرًا لأزمة كورونا التي طال أمدها. سيمكن برنامج القرض الهولندي هذا الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو الشركات التي توفر رحلات السفر الجماعية وترتيبات السفر المرتبطة في هولندا من رد قيمة هذه القسائم نقدًا إلى المستهلكين. نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

وكانت الشركات العاملة في مجال السفر في هولندا وغيرها من الدول الأعضاء، قد أصدرت منذ بداية تفشي الوباء في مارس 2020، قسائم (تسمى قسائم كورونا) للمستهلكين الذين كان لا بد من إلغاء رحلاتهم نتيجة لتفشي فيروس كورونا. ونظرًا للتأثير المستمر للوباء على سوق السفر، فإنه لا يمكن استبدال العديد من قسائم كورونا هذه برزمة سفر جديدة في وقت لاحق.

وتهدف خطة القروض إلى تمكين الشركات من القيام برد نقدي للمستهلكين يساوي قيمة قسيمة كورونا في حالة طلبهم. ووفقا لهذه الخطة، ستكون الشركات مؤهلة للحصول على قرض يغطي 80٪ كحد أقصى من قسائم كورونا المستحقة، وفي جميع الأحوال لن تزيد عن 50 مليون يورو لكل مستفيد.

وبموجب الخطة، لا يمكن استخدام القروض إلا لاسترداد قسائم كورونا للمستهلكين، بمعنى أنه لا يمكن دعم احتياجات السيولة الأخرى التي قد يواجهها المستفيدون في سياق تفشي فيروس كورونا.

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