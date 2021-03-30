556 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:37 م
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم تسجيل 410 حالات شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 7 وفيات جراء الإصابة به.
وأشارت إلى أن الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر إصابة بالفيروس بواقع 228 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم تسجيل 410 حالات شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 7 وفيات جراء الإصابة به.
وأشارت إلى أن الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر إصابة بالفيروس بواقع 228 حالة.