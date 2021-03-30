556 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم تسجيل 410 حالات شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 7 وفيات جراء الإصابة به.وأشارت إلى أن الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر إصابة بالفيروس بواقع 228 حالة.