المركزي اليمني: لا أدلة على وجود فساد

أعلن المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي أدلة فساد في تأكيد للتقرير الأممي، وفقًا لقناة "العربية".فيما ثمن المركزي اليمني إلغاء الاتهامات التي وردت في التقرير الأممي، معلنًا عن ترحيبه بمراجعة الخبراء الأمميين للتقرب وتصويب الأخطاء السابقة.وقال المركزي اليمني إن حسن استخدام آلية الوديعة السعودية انعكس إيجابًا على استقرار الريال، مشيرًا الي أن كل المؤشرات تؤكد صوابية آلية استخدام الدويعة السعودية.