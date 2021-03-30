المتهم بالتحرش بطفلة المعادى: «زوجتى موجودة.. وعملت 27 عمرة»

«أنا عملت 27 مرة عمرة.. وحجيت مرتين». هكذا رد محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي وهتك عرضها أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.وكان هذا رد المتهم منكرًا ارتكاب الواقعة، وردًا على سؤال القاضي له: زوجتك موجودة؟ فرد: «نعم والأولاد موجودين».كشف أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان أمين البيومي، بأن استدرجها إلي أحد العقارات قاصدًّا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلي حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخري، وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلي أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.