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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول «تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:01 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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عقدت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة بالجامعة العربية)، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة والألمانية للتعاون الدولي ورشة عمل بعنوان "تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة".

وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بأدوات كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وترشيد استخدامها بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على كل القطاعات.

وصرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن هذه الورشة فرصة لإبراز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الألمانية في هذا الموضوع الحيوي مع توجه العالم إلى الابتكار في تمويل الأنشطة ذات المردودية المباشرة.

ويأتي عقد الورشة في إطار التعاون بين الحكومة الألمانية وجامعة الدول العربية- إدارة الطاقة- في دعم أنشطة الطاقة، وفي إطار تنفيذ توصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي عقدت عن بعد في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، بالموافقة على إنشاء منصة لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

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