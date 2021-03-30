السيسى يجرى جولة بالمجرى الملاحى لقناة السويس

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جولة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، على متن السفينة "سينا".رافق الرئيس السيسي، في جولته بالمجرى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من القيادات والوفد المرافق له.جاء ذلك على هامش زيارته مقر هيئة قناة السويس لحضور احتفالية الهيئة بنجاح إعادة تعويم السفينة الجانحة.