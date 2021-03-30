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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرف التجارية: المكملات الغذائية تستحوذ على 30% من حجم استثمارات الدواء

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:48 م
الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف
دعاء أبو العزم
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توقع الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لتجار الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تستحوذ المكملات الغذائية على نحو من 25 إلى 30% من حجم استثمارات صناعة الدواء خلال الفترة القادمة.

وأشاد عوف بالدور بالتسهيلات التى قدمتها هيئة سلامة الغذاء خاصة مع بدء جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الشركات التى تقوم بإنتاج المكملات الرافعة للمناعة "فيتامين سي" 4 شركات فقط، وقد قامت الهيئة بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات بحيث أصبح يتم التسجيل خلال 6 شهور فقط، وبلغ إجمالي عدد الشركات المنتجة نحو 30 شركة، وتم تسجيل 1267 مكملا غذائيا خلال عامين، وإنتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبير عليها، وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية.

وأشاد عوف بالتعاون مع كل من هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء لتوفير أدوية بروتوكول كورونا، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية، يكفي حتى 12 شهرًا، ولا يوجد نقص في أي دواء.

وطالب عوف هيئة سلامة الغذاء بتشكيل لجنة مشتركة مع الشعبة تنعقد بشكل شهري لحل أي وتذليل العقبات وتشجيع الاستثمارات.

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