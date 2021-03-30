الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ليوناردو موريالدو الكاهن

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس ليوناردو موريالدو الكاهن.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني إنه ولد في تورين في 26 أكتوبر 1828م، وكانت هذه المنطقة على اسم القديس تورين دون بوسكو والقديس جوزيف كوتولينغو.وأضاف أن القديس تميز بالتشديد على عظمة رسالة الكاهن الذي ينبغي عليه "استكمال عمل الفداء، عمل يسوع المسيح العظيم، عمل مخلص العالم"، أي: "إنقاذ الأرواح"، فلطالما ذكر القديس ليونارد نفسه وإخوته بمسئولية حياة متناغمة مع السر الذي نالوه. في محبة الله والمحبة لله تتبلور قوة درب قداسته، وقاعدة كهنوته، وأعمق معاني هذه الخدمة وسط الشباب الفقراء، ومنبع صلاته.وتابع: "بثقة، أوكل القديس ليونارد موريالدو ذاته إلى العناية الإلهية، محققًا المشيئة الإلهية بسخاء، بالتواصل مع الله وتكريس نفسه للشباب الفقراء، هكذا مزج الصمت التأملي بالنشاط المتقد المتواصل، الالتزام بالواجبات اليومية بالمبادرات المبدعة، القوة في الصعاب بسكون الروح، وهكذا كانت درب قداسته لعيش وصية المحبة تجاه الله وتجاه القريب".