دول الخليج والصين تؤكد ضرورة استئناف مفاوضات التجارة الحرة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والسفير الصيني لدى السعودية، تشين وى تشينج خلال لقائهما في الرياض اليوم الثلاثاء، الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة.وقال «الحجرف»: إن الصين تعد أولوية في التعاون لدى مجلس التعاون، مشيرًا إلى اهتمام وحرص المجلس على استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، لا سيما أن الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس، كما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.وقال البيان: إن الجانبين ناقشا نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانج يي لمقر الأمانة العامة مؤخرًا وأهمية متابعة الموضوعات التي تم طرحها خلال الزيارة.