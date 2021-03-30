هيئة سلامة الغذاء: إجراءات تنسيقية للإسراع في تسجيل المنتجات الجديدة

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنه منذ زيادة الطلب علي المكملات الغذائية التي تساعد علي رفع المناعة تأثرا بجائحة كورونا ارتفع معدل تقديم طلبات تسجيل المكملات الغذائية ليصل الي 1200 طلب مشيرا الي أن الهيئة قد قامت بتسريع اجراءات التسجيل لتصل الي 3.3 تسجيلة في اليوم، جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء و الشعبة العامة لتجارة الأدوية .وأشاد منصور بقائمة المقترحات التي وضعتها الشعبة لتنمية الاستثمارات في مجال صناعة المكملات الغذائية والتي تضمنت التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية والهيئة لانهاء كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل داخل اتحاد الغرف التجارية قبل ارسالها للهيئة وووضع معايير انضمام الشركات للشعبة بناءا علي المعايير التي تحددها الهيئة واتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية لتسهيل وانهاء تسجيل المنتاجات الجديدة.ومن جانيه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن العالم شهد ظروف استثنائية منذ الموجة الأولي لانتشار جائحة كورونا بما فرض متطلبات صحية جديدة ليس فقط على ما يتم تداوله من أغذية، وإنما ايضا خلق طلب متزايد علي المكملات الغذائية ومنتجاتها لما تشكله من أهمية لرفع قدرات الجهاز المناعي لمواجهة المخاوف الصحية العالمية بما خلق سوقا واعدا لهذا النوع من المنتجات .وأكد علي أهمية التنسيق المستمر الذي يتم بين اتحاد الغرف التجارية وهيئة سلامة الغذاء للتوفيق بين الضرورة الملحة لهذا النوع من المنتجات وبين التأكد من تطابق توفير منتج عال الجودة ومتطابق مع المواصفات الاشتراطات الصحية والتشريعية لتداولها بالأسواق في ضوء الطلب المتزايد عليها.وأضاف أن اللقاء يأتي في اطار تكامل المجهودات بين مؤسسات الدولية من صانع قرار وتاجر لضمان استقرار أوضاع الأسواق وعدم لجوء المستهلك من دون وعي لمنتجات قد تضر به، وتناول اللقاء توضيح كافة الشروط اللازم اتباعها لتداول تلك المكملات الغذائية .