كنيسة العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ تحتفل بأحد الشعانين

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفلت بازليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، بأحد الشعانين للجالية اللاتينية، المتحدثين باللغة الإيطالية والمتحدثين باللغة الإنجليزية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك اتحادا بالكنيسة الجامعة، التي تحتفل بأحد الشعانين.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.