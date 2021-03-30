الاتحاد الأوروبي يرحب بنجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة

رحب الاتحاد الأوروبي في مصر برئاسة السفير كريستيان برجر، بنجاح الإدارة المصرية في حل الأزمة لسفينة الحاويات "EVER GIVEN" التي أغلقت قناة السويس.وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمي للاتحاد الأوروبي في مصر - مبروك لمصر والعالم التعويم الناجح لسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس".وختم السفير كريستيان برجر: "هذا عمل مثير للإعجاب لكل من ساهم فيه".