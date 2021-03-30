«زراعة مطروح»: تنفيذ 73 حقل شعير إرشادى بمساحة 226 فدانًا

قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إنه تم تنفيذ يوم حقل إرشاد موسع ضمن الحملة القومية للنهوض بإنتاج الشعير وذلك بمنطقة الزيات ومنطقة حنيش.جاء ذلك بحضور الدكتور علاء الدين حمويه، مدير مكتب الايكاردا بالقاهرة، الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، خيرى عبدالعزيز عامر رئيس بحوث متفرغ، الدكتور محمد منصور عبدالعاطى رئيس قسم بحوث الشعير محمد ابوالدهب مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية ولفيف من علماء مركز البحوث الزراعية.وأكد تنفيذ 73 حقل شعير إرشادى بمساحة 226 فدانًا وتنفيذ تجارب بحثية لأكثر من 500 صنف شعير، وذلك لانتخاب الأصناف الملائمة للمنطقة والتوسعة في زراعتها في الموسم القادم وزيادة الإنتاج ورفع دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.