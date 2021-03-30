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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى تنفذ حملات إزالة للتعديات على «نيل الأقصر»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:44 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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يستمر قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالأقصر "الثلاثاء" حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 14 قرارا على مساحة 3450 مترا مربعا في نجع حمادي، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية المعنية وللحد من المخالفات وإزالتها علي نفقة المخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.

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