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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار»: ندعم رئيسنا وقيادتنا في إدارة ملف النيل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:07 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
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أعرب حزب "المصريين الأحرار" عن ثقته ودعمه الكامل للقيادة السياسية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع كافة الملفات وأولها ملف مياه النيل.

وقال الحزب في بيان له، إن حديث الرئيس السيسي رسالة واضحة وصريحة لا مساس بنقطة واحدة من حقوق مصر المائية، وقوله الكاشف "لن يجرؤ أحد أن يأخذ نقطة مياه واحدة واللي عايز يجرب يشوف".

وأضاف "المصريين الأحرار"، أن مياه النيل حياة المصريين وحق أصيل لامجال إلي الاقتراب منها، ويعلم الجميع أن مصر لم تكن يومآ معتدية أو طامعة ولكنها دومآ قادرة علي صون حقوقها بكل السبُل والأشكال.

وأكد الحزب، أن ١٠٠ مليون مواطن مصرى يدّعم ويُساند قيادته السياسية وجيشه الباسل والجميع ساهرون مع حورس علي المياه والحياة، مشددًا علي أن مصر دولة سلام لمن يريد وقوة رد وردع لمن يطمع.

وأشار إلى أن مازال باب التفاوض للوصول إلي حل عادل يحفظ الحقوق الأصيلة دون انتقاص، وعلي كل طرف تحمل نتيجة قراره أو يحسن استغلال فرصة التفاوض.

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