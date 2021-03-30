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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 4 محاضر متنوعة ورفع 30 طن مخلفات بالمنيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:07 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قاد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا عدة حملات بحي غرب المدينة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وفق القرارات المنظمة من رئاسة الوزراء على عدد من المقاهي والكافتيريات والشوارع قام خلالها بإغلاق وتشميع مقهي لقيام صاحبه بتقديم الشيشة وتحرير 4 محاضر متنوعة بجانب رفع 30 طن مخلفات وقمامة.

كان المهندس حامد فخري، نائب رئيس مدينة المنيا، قد قاد عددًا من الحملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية وفق القرارات المنظمة من رئاسة الوزراء على عدد من المقاهي والكافتيريات، وذلك في ظل استمرار الحملات المكبرة بالأحياء والقري لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رمضان جمال، رئيس حي غرب، أنه تم تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الأحترازية باستخدام الشيشة، وأدوات مخالفة.
 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، بشن حملات مكبرة على المقاهي والكافتيريات والمحال والمخابز بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة المواطنين ومخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية بمنطقة شلبي بحي غرب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المقهى ومصادرة جميع المضبوطات، وهي عبارة عن 10 شيش وأدوات متعددة الاستخدام، وتم غلق وتشميع المقهى إداريًا.

وأضاف رئيس الحي أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وفتح الطرق والشوارع لتسهيل حركة المواطنين والمركبات ومتابعة ورصد أي بناء مخالف أو تعد علي أراضي زراعية أو أملاك دولة بنطاق حي غرب المدينة، اسفرت عن تحرير أربعة محاضر متنوعة الأول لأحد المحلات المخالفة بإشغال الطريق، ومحضران أخران لمخالفة الإجراءات الاحترازية بطريق سكة تلة لعدم ارتداء الكمامات، ومحضر إيقاف أعمال وتشوين بأحد أبراج منطقة تقسيم شادي، وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في العمل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محمد مصطفي مشرف، بحي غرب المنيا، إن أعمال النظافة وانتظام رفع التجمعات تجري بانتظام وبصفة دورية من خلال معدات الحي، مشيرا إلي أنه تم تكثيف وانتظام دوريات العمل الصباحية والمسائية ليتم رفع 30 طن مخلفات قمامة وتراكمات كمتوسط يومي للحي، وأنة يتم التعامل مع أي شكاوي بخصوص النظافة بصورة فورية وعلي مدار الساعة فيما يخص منظومة النظافة، وقد شملت حملة اليو م منطقة شارع 6 أكتوبر ومضرب الأرز وطريق مصر- أسوان وعزبة طه السبع.

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