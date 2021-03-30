«نزهي»: الأنبا رويس ظل طريحا للفراش 9 سنوات لكن صلاته كانت تشفي المرضى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل الانبا رويس.قال مدرس التاريخ الكنسي مرقس نزهي، في تصريحات خاصة، إن الأنبا رويس هو مضرب مثل لكل مريض في عصرنا الحالي؛ لأنه ختم حياته باحتمال مرض شديد بصبر حتى سُمِّي أيوب الجديد.واضاف أن الأنبا رويس مرض تسع سنوات متصلة، كان فيها طريح الفراش، صامتًا لا يكلم أحدًا، محتملًا بصبر عجيب، موضحًا انه على الرغم من مرضه لكن صلاته كانت تشفي المرضى الذين يزورونه.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.