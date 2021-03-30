«النواب» يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد استجواب وزير الإعلام

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أدرجت الاستجواب، في ملحق لجدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.ومن جهته، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، أن الحكومة جاهزة للرد على الاستجواب في الوقت الذي يحدده المجلس، مشيرا إلى اعتذار وزير الإعلام عن حضور جلسة اليوم، لظروف خارجة نظرا لارتباط الوزير بموعد سابق، وهو ما أثار حفيظة النواب.وقاطع النواب الوزير بعدها تدخل رئيس المجلس، مشيرا للأعضاء أنه من الواجب الاستماع إلى كلام الوزير، وأن نعمل وفق اللائحة والدستور.وأكد جبالي أن الاستجواب مستوفي الشروط القانونية والدستورية، وأن تخلف الوزير عن الجلسة العامة يعد أمرا غير مقبول ومضيعة للوقت.