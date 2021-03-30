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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في ذكرى رحيله.. تعرف على كنائس الأنبا رويس الـ6 في مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:01 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل القديس العظيم الانبا رويس الذي بنيت على اسمه الكاتدرائية.

وبنيت على اسم القديس الانبا رويس ست كنائس وهي:

1- كنيسة الأنبا رويس، بشبرا البلد، بشبرا الخيمة، بالقليوبية، مصر

2- كنيسة الأنبا رويس، بكفر فرج جرجس، بمنيا القمح، بالشرقية، مصر

3- كنيسة الشهيد أبوسيفين والأنبا رويس، بحدائق المعادي، بالقاهرة، مصر

4- كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بالكاتدرائية، بالقاهرة، مصر

5- كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بحدائق الأهرام، بالجيزة، مصر

6- كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا رويس، بالفلكي، بالسيوف، بالإسكندرية، مصر.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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