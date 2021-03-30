في ذكرى رحيله.. تعرف على كنائس الأنبا رويس الـ6 في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل القديس العظيم الانبا رويس الذي بنيت على اسمه الكاتدرائية.وبنيت على اسم القديس الانبا رويس ست كنائس وهي:1- كنيسة الأنبا رويس، بشبرا البلد، بشبرا الخيمة، بالقليوبية، مصر2- كنيسة الأنبا رويس، بكفر فرج جرجس، بمنيا القمح، بالشرقية، مصر3- كنيسة الشهيد أبوسيفين والأنبا رويس، بحدائق المعادي، بالقاهرة، مصر4- كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بالكاتدرائية، بالقاهرة، مصر5- كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بحدائق الأهرام، بالجيزة، مصر6- كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا رويس، بالفلكي، بالسيوف، بالإسكندرية، مصر.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.