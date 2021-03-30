مصرع شاب سقطت عليه الرمال داخل محجر في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد سقوط رمال عليه، أثناء عمله داخل محجر بمركز نقادة غرب محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد محمد الجزار مأمور مركز شرطة نقادة، بوفاة محمد أحمد عبدالجواد، 22 عامًا، مقيم بالخطارة، بعد سقوط رمال عليه أثناء عمله داخل محجر.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.