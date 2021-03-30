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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع تبطين ترعة «جنزور- بابل - تلا»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:11 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولته الميدانية لمركز ومدينة تلا بتفقد أعمال مشروع تبطين وتأهيل ترعة (جنزور - بابل - تلا) بطول 6.25 كم وبتكلفة 22 مليون و970 ألف جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عزت وكيل وزارة الري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال التأهيل على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة العقبات التي تواجه المشروع، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الري عن حجم الأعمال والذى أشار بأنه تم تأهيل 200 متر من ترعة بابل الشرقي اتجاه جنزور بطول 3.900 كم، كما تم تأهيل 400 متر من ترعة بابل الغربي اتجاه تلا وبطول 2.350كم، حيث وجه محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد مشددًا على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ حفاظًا على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وأشاد محافظ المنوفية بأهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، كما أكد على أن أعمال تأهيل وتبطين الترع الجارية بنطاق المحافظة تساهم بشكل كبير في الحفاظ على ترشيد المياة والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.

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