رئيس الوزراء الإيطالي يعلن تطعيمه بلقاح أسترازينيكا

أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية أن رئيس الحكومة، ماريو دراجي، وزوجته ماريا سيرينيلا كابيلو، خضعا للتطعيم ضد وباء كورونا المستجد بتلقي لقاح (أسترازينيكا)، في مركز بمحطة قطارات (روما) بناء على حملة التطعيم التي أعدتها مقاطعة لاتسيو.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن دراجي وزوجته (كلاهما 73 عاما) ينتميان للفئة العمرية التي بدأت السلطات بإيطاليا في تطعيمها منذ منتصف الشهر الجاري.