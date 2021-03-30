ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدة بقيمة 1.7 مليار يورو للسوريين

عهدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بتقديم أكثر من 1،7 مليار يورو لمساعدة سوريا التي تمزقها حرب مدمرة منذ عشر سنوات، خلال مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس عن مبلغ 1.738 مليار بورو.كما تهدف النسخة الخامسة من "مؤتمر بروكسل من أجل سوريا" إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص. ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليار يورو) لهذا الغرض.