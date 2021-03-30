«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى رحيل الأنبا رويس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل الانبا رويس.وقال البابا الراحل شنودة الثالث إن القديس الانبا رويس لم ينل درجة كهنوتية، ولا سلك في الحياة الديرية كراهبٍ، لكنه فاق كثيرين من أصحاب الرتب والدرجات الكنسية، وصار الباباوات يطلبون صلواته عنهم.ويقول الباحث عادل عوض، في تصريحات خاصة، إن الانبا رويس هو صاحب الكنيسة الاثرية التي بني حولها حرم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية.ويشار الى ان الأنبا رويس هو قديس مصري عرف عنه النسك الشديد عاش في عهد مبكر وتعترف الكنيسة القبطية بقداسته.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.