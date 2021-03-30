4 أبريل.. كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد «الصليب»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل يوم الأحد 4 أبريل 2021 الموافق الأحد الثالث من الصوم الأربعيني، بعيد السجود للصليب الكريم.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كتاب التريودي، يرد به "إكسابوستلاري" الأحد الثالث من الصوم وهو اللحن الخاص بعيد الصليب والذي يقول:"نسجد الأن بحسن تدَيُّن للعود الذي بسط عليه ابنك كفَّيه الطاهرتين مُبَجَّنًا، فيا أيتها السيدة امنحينا السلام وأن نبلغ إلى السجود للآلام المخلصة الكلية الشرف اللامعة وليوم الفصح السيدي الكلي الضياء المبهج للعالم".بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.