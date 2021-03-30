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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ياسمين فؤاد تطلق منصة بيبسيكو «دور لبكرة»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:54 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثلاثاء، منصة شركة بيبسيكو دور لبكرة؛ للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عبر تطبيق زووم، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، ويوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة "دور لبكرة"، فضلًا عن حضور لفيف من كبار مسئولي وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والآثار، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت ياسمين فؤاد أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في التشريعات البيئية بشكل عام وخاصة في مجال إدارة المخلفات نظرا لدعم القيادة السياسية والحكومة للقضايا البيئية كأحد الأولويات الوطنية والذي تمثل في إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات وينص على أهمية التدوير للحد من المخلفات علاوة على الفائدة التي تعود على الاقتصاد من ذلك.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة العاملة في مصر على الميثاق المصري لتدوير المخلفات البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة وتحمل دورهم الوطني بالمقام الأول، إضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة (Value chain) للبلاستيك بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها بتدويرها وإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادرة اليوم خطوة نحو مزيد من العمل والتضامن من اجل البيئة بدمج أهداف الدولة وقوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة التي يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلًا.

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