«تعليم كيفية إعداد السيناريو».. ورشة عمل بمديرية الشباب بالفيوم

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، ورشة عمل حول تعليم كيفية إعداد السيناريو والحوار، لأعضاء نادي ملتقى الشباب بالفيوم، ضمن خطة شهر مارس بمراكز شباب المحافظة التابع لإدارة الفيوم الشبابية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافيه والتطوعية.وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وقيادة اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف، نجوي صلاح، رئيس الادارة المركزيه للبرامج الثقافيه والتطوعيه، وعلاء الدسوقي، مدير عام الاداره العامه للبرامج الثقافية والفنية، والدكتور مصطفي حسني، وكيل المديرية للشباب، وسوزي شاروبيم، مديره إدارة الشباب، وأحمد عبد المطلب، منسق النادي الثقافيوصرح اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل تمت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى، بموافقة من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، وذلك فى إطار خطة العمل التى يتم تكليفها من وزارة الشباب والرياضة.