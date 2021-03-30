حدث في مثل هذا اليوم.. مؤامرة اليهود على لعازر صديق المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه المسيح.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه المسيح من الأموات، لأن الكثيرين - بسبب عظم هذه الآية آمنوا بالمسيح.وقال "الإيبذياكون" تادرس حنين، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن لعازر كان صديقا مقربا للسيد المسيح مرض مرضا عصيبا لم يقوى على احتماله، فتوفي، وكانت أختاه مريم ومارثا قد أرسلتا في طلب المسيح حتى يشفيه، إلا أنه نظرا لبعد المسافة تأخر في الوصول، فكان لعازر قد توفي منذ 4 أيام لدرجة أن جسده "قد بدأ ينحل وينتن".وأضاف حنين: "الأمر المعجزي هو إقامة السيد المسيح له رغم تلك المدة، وهو ما تستند عليه المسيح بجانب براهين أخرى في اثبات صحة معتقدها بالوهة السيد المسيح".وأشار حنين إلى أن لعازر عاش فترة كبيرة وأصبح ضمن رسل السيد المسيح السبعين الذين كرزوا بالمسيحية في الكرة الأرضية.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.