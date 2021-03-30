مجلس النواب يقر قانون الموارد المائية والري في مجموعه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة في مجموعة.ووجه جبالي الشكر للنواب على حسن المناقشة وانحيازهم للفلاح المصري وللشعب المصري سواء مزارعين أو صيادين أو غير ذلك والعمل على تخفيض الرسوم التي كان ينص عليها المشروع.وأضاف جبالي أنه بعد موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعة يتم أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة.