غدًا.. طقس مائل للبرودة نهارًا.. والعظمى في القاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ( 60% تقريبا)، وامطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40% تقريبا)، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 20% تقريبا)، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية:جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 19 11الإسكندرية 18 13وادى النطرون 19 12طنطا 19 11شبين الكوم 19 12دمنهور 19 12بلطيم 19 13مطروح 17 13السلوم 17 08سيوة 20 08بورسعيد 19 14دمياط 19 14الزقازيق 19 12المنصورة 19 11الاسماعيلية 21 11السويس 21 11العريش 20 13رفح 19 13رأس سدر 20 10نخل 20 06نويبع 23 16طابا 21 14كاترين 16 04الطور 21 14شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 14مرسى علم 24 15الفيوم 22 11بنى سويف 22 10المنيا 22 09أسيوط 23 09سوهاج 24 11قنا 24 12الأقصر 26 12أسوان 27 13ادفو 27 13أبوسمبل 26 13الوادى الجديد 25 12شلاتين 27 16أبو رماد 27 17حلايب 25 17رأس حدربة 25 18