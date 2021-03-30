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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. طقس مائل للبرودة نهارًا.. والعظمى في القاهرة 19 درجة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ( 60% تقريبا)، وامطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40% تقريبا)، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 20% تقريبا)، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية:جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 13
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 17 13
السلوم 17 08
سيوة 20 08
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 19 12
المنصورة 19 11
الاسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 13
رفح 19 13
رأس سدر 20 10
نخل 20 06
نويبع 23 16
طابا 21 14
كاترين 16 04
الطور 21 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 09
سوهاج 24 11
قنا 24 12
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
ادفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادى الجديد 25 12
شلاتين 27 16
أبو رماد 27 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 25 18

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