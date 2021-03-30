«الإمام والبابا والطريق الصعب» يسرد رحلة وثيقة الأخوة الإنسانية

صدر حديثًا باللغتين العربية والإنجليزية كتاب (الإمام والبابا والطريق الصعب، شهادة على ميلاد "وثيقة الأخوة الإنسانية") لمؤلفه محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.يتناول الكتاب المراحل التي مرت بها وثيقة الأخوة الإنسانية، حتى توقيعها في 4 فبراير 2019 في أبوظبي.ويسرد المؤلف الخطوات المتسارعة التي خطاها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية نحو التفاهم والحوار، والتي بدأت بزيارة الإمام الطيب للفاتيكان، ومن ثم زيارة البابا فرنسيس للأزهر الشريف لتتنامى بعدها العلاقة الأخوية بين الرمزين الدينيين الكبيرين وتتوالى اللقاءات والتي شهد أحدها ميلاد فكرة وثيقة الأخوة الإنسانية.ويتعمق الكاتب في سرد وقائع ترتيبات الإعداد للوثيقة والزيارة ويعدد أسباب اختيار الرمزين للإمارات من بين دول العالم لإعلان الوثيقة منها، وهو ما حدث في أبوظبي بالشكل الذي جذب أنظار العالم في 4 فبراير من العام 2019 منوهًا بالدور التاريخي الكبير لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للوثيقة ودعمه تفعيل بنودها وقيمها.وأشاد بالدور المهم لمجلس حكماء المسلمين في دعم جهود الأزهر الشريف لتعزيز الحوار وتحقيق التقارب بين الشرق والغرب بشكل عام.واختتم المؤلف بالحديث عن جهود العمل من أجل تفعيل وثيقة الأخوة من خلال تشكيل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.قدم للكتاب كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعلق عليه عدد من كبار الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية من مختلف أنحاء العالم.ووصفه الإمام الأكبر بأنه كتاب مهم جامع لمراحل صناعة الوثيقة، ووصف أسلوب الكاتب بأنه حديث منمق وبرواية صادقة للوقائع والأحداث، بعيدة عن المجازفات الفكرية والتعصب والجمود، بينما قال قداسة البابا فرنسيس إن الكتاب يرصد اللحظات المهمة لمرحلة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.https:booksarabia.comthe-pope-and-the-grand-imam-a-thorny-path-hardback.html