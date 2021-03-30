3001 إصابة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 3001 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 542 ألفًا و542 حالة، وقد تعافى منهم 497 ألفًا و816 حالة بينما توفى 9308 حالات، فضلًا ن تواجد 1321 حالة بالمستشفيات منها 544 حالة بالعناية المركزة.وأشارت إلى تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليون و569 ألفًا و82 حالة، حيث إن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي، بورغنلاند 95، وكارينثيا 152، والنمسا السفلى 817، والنمسا العليا 398، وسالزبورغ 162، وستيريا 256، وتيرول 285، وفورارلبرغ 64 وأخيرًا العاصمة فيينا 772 حالة.