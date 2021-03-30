وكيل تعليم بنى سويف تتابع امتحانات المجمع لشهر مارس

واصلت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، متابعة امتحانات النقل للصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادي وطلاب التعليم الفنى ووسط إجراءات احترازية مشددة.وتفقدت سويف عددًا من لجان الامتحانات الشهر للصفين الخامس الابتدائى وعددهم 71452 طالبا وطالبة، والثانى الإعدادي وعددهم 62687 طالبا وطالبة، حيث تفقدت لجان مدارس الإيمان للتعليم الأساسى ومدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية للبنات.وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم وتقليل الكثافات داخل اللجان وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، وتتم المتابعة أيضا من خلال غرفة عمليات بديوان المديرية بجانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الإمتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديري ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وأعمال الامتحانات.واطمأنت وكيل الوزارة على تسليم التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية الإعدادى ومتابعة تسليم الكتب المدرسية وعدم ربطها بدفع المصروفات، وفي سياق متصل تابعت وكيل الوزارة امتحان النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني والتي بدأت وتنتهي الخميس القادم.