التشيك: إعطاء الجرعة الثانية من لقاحى «فايزر» و«موديرنا» المضادين لكورونا بعد 42 يومًا

وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الحكومي للمخاطر الصحية صادق اليوم على مقترح قدمه وزير الصحة التشيكي ين بلاتني بتمديد الفاصل الزمني بين الجرعتين إلى 42 يومًا.وكان لقاح (فايزر - بيونتك) يتطلب سابقًا جرعتين تفصل بينهما 21 يومًا، مقابل جرعتين للقاح (موديرنا) تفصل بينهما 28 يومًا، فيما ستظل الفترة بين جرعتي لقاح (أسترازينيكا) 12 أسبوعًا.