سليمان: استغلال جزء من أصول الصندوق السيادى فى توفیر تعلیم وفق المعاییر الدولیة

أكد أیمن سلیمان، الرئیس التنفیذ ي لصندوق مصر السیادي، أن قطاع التعلیم في مصر يعد قطاعًا واعدًا ومستقرًا؛ مما یوفر مقومات جاذبة للمزید من رءوس الأموال المحلیة والدولیة خلال المرحلة القادمة، كما أن الشراكة المتمیزة بین صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة ھیرمیس ومؤسسة جیمس للتعلیم ستحقق نقطة مرجعیة في القطاع عبر تقدیم مناھجنا الوطنیة المتمیزة من خلال نموذج مدارس یرتكز أیضا على الإثراء والریاضة والتنمیة الشخصیة والتكنولوجیا، والذي یشتمل على منھج مستقبلي عالمي یتماشى مع رؤیة التعلیم في مصر.وأضاف سلیمان أنه سیتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالیة والمحتملة في توفیر تعلیم وفق المعاییر الدولیة، بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العریضة من الشعب المصري، بما یشكل دعمًا للطبقة المتوسطة في مواجھة ظواھر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصیة.ولفت إلى أن ھذه الشراكة ستتبعھا تحالفات مع شركاء آخرین في المجال یمتلكون الخبرة الفنیة ورأس المال اللازم خلال الفترة القلیلة المقبلة.وقال كریم عوض، الرئیس التنفیذي للمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة، إن المجموعة أطلقت العنان منذ سنوات نحو إنشاء أكبر صندوق استثماري لتقدیم الخدمات التعلیمیة في مصر، مشیرًا إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السیادي تؤكد صحة توجه الشركة نحو الاستثمار في قطاع التعلیم الحیوي باعتباره الركیزة المحوریة لدفع عجلة النمو والتنمیة الاقتصادیة في البلاد.